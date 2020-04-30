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В уряд планують призначити ще кілька міністрів, - Арахамія

Новини » Політика     30.04.2020 - 15:59
В уряд планують призначити ще кілька міністрів, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Рада також планує розглянути нову програму діяльності уряду

Верховна рада планує проголосувати за призначення в уряд ще кількох міністрів, чиї посади ще не зайняті. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Арахамії, зараз тривають консультації щодо призначення декількох міністрів.

"У нас є декілька посад в уряді, які зараз ще не заповнені. Зараз тривають консультації щодо призначень інших міністрів, які ще не призначили", - заявив він.

Також нардеп зазначив, що в Раді мають розглянути нову програму діяльності уряду.

"Я думаю, що українцям треба очікувати обидва варіанти (нову програму діяльності уряду та нові призначення - ред.). І програму доопрацьовувати дійсно треба", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайло Саакашвілі, якого планували призначити віце-прем'єр-міністром з питань реформ, може зайняти іншу посаду після консультацій з президентом Володимиром Зеленським. При цьому фракція "Слуга народу" має достатньо голосів, щоб призначити Саакашвілі віце-прем'єром.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін призначив нового керівника Державної аудиторської служби України. Відомство очолив Геннадій Пліс, який був заступником міністра фінансів в уряді Гончарука.

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