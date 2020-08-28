Правительство планирует установить ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте 75-80 лет

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Проектом предлагается установить с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Также предлагается установить предлагается установить с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Отметим, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн. до 1712 грн.