ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Правительство планирует установить ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте 75-80 лет

Киев, Пятница 28 августа 2020 12:52
Правительство планирует установить ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте 75-80 лет
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Пенсионерам в возрасте 75 лет будут доплачивать 400 гривен, после 80 лет - 500 гривен

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Проектом предлагается установить с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Также предлагается установить предлагается установить с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Отметим, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн. до 1712 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пенсииКабинет Министров Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь