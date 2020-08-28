Уряд планує встановити щомісячні доплати пенсіонерам у віці 75-80 років

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Пенсіонерам у віці 75 років будуть доплачувати 400 гривень, після 80 років - 500 гривень

Міністерства соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Проект акту направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Проектом пропонується установити з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 80 років і більш та в яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсіи не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Також пропонується установити пропонується установити з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80 річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.