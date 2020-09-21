Правительство планирует сэкономить 100 млрд гривен за счет единого реестра соцвыплат

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Правительство Украины планирует сэкономить около 100 миллиардов гривен за счет создания единого реестра получателей социальных выплат. В этом реестре будут находиться все люди, которые получают социальные выплаты.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации стратегии цифровой трансформации социальной сферы.

"Наша задача, как государства, чтобы люди, которые реально нуждаются в социальных выплатах - для них они росли, а те люди, у которых яхты, бентли, или они живут за границей - они не получали социальные выплаты", - сказал он.

Министр объяснил проблемы с социальными выплатами недостаточным обменом между реестрами и некачественными, устаревшими данными.

"Почему много таких некачественных выплат? Потому, что нет достаточного обмена между реестрами, некачественные и устаревшие данные. Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают социальные выплаты... Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 миллиардов гривен", - добавил Федоров.

Отметим, ранее Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году".

Кроме этого, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в проекте государственного бюджета-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты. Расходы на социальную защиту составят 324 млрд гривен.