Уряд планує заощадити 100 млрд гривень за рахунок єдиного реєстру соцвиплат

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Уряд України планує заощадити близько 100 мільярдів гривень шляхом створення єдиного реєстру одержувачів соціальних виплат. У цьому реєстрі будуть знаходитися всі люди, які отримують соціальні виплати.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на презентації стратегії цифрової трансформації соціальної сфери.

"Наше завдання як держави, щоб люди, які реально потребують соціальних виплат - для них вони росли, а ті люди, у яких яхти, бентлі, або вони живуть за кордоном - вони не отримували соціальні виплати", - сказав він.

Міністр пояснив проблеми з соціальними виплатами недостатнім обміном між реєстрами та неякісними, застарілими даними.

"Чому багато таких неякісних виплат? Тому, що немає достатнього обміну між реєстрами, неякісні та застарілі дані. Ми будемо створювати єдиний соціальний реєстр, де будуть знаходитися всі люди, які отримують соціальні виплати... Я сподіваюся, що через кілька років ми зможемо заощадити близько 100 мільярдів гривень", - додав Федоров.

Зазначимо, раніше Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році".

Крім цього, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист становитимуть 324 млрд гривень.