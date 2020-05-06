ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд планує розігріти економіку з допомогою виплат пенсіонерам

Новини » Фінансова криза 2020     06.05.2020 - 13:16
Уряд планує розігріти економіку з допомогою виплат пенсіонерам
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсіонерам виплатили по 1 тисячі гривень, а з 1 травня почалася планова індексація

Додаткові виплати пенсіонерам під час кризи допоможуть розігріти економіку України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Як нагадав прем'єр, у квітні більшість пенсіонерів отримала одноразову виплату за 1 тис. грн, а з 1 травня проходить індексація пенсій на 11% у відповідності з законом.

"Це живі гроші, які допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, коли була призупинена частина малого і середнього бізнесу, адже це означає збільшення споживання і купівлю саме української продукції", - сказав він.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення після індексації складе 260 гривень. Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень.

Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів і зниження реальних зарплат українців у 2020 році. Однак у НБУ очікують, що заплановане розширення програм соціального захисту дозволить пом'якшити негативні наслідки кризи. За оцінками НБУ, вартість ініціатив становить близько 8% від середніх за квартал наявних доходів населення у 2019 році.

Карантин в Україні: Кабмін скасує перші обмеження з 11 травня Єврокомісія спрогнозувала глибину падіння економіки країн ЄС
Новини України Кабінет Міністрів Українипенсиикризис
News
On Top