В НБУ назвали условия быстрого восстановления экономики Украины

Быстрое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. В 2022 году экономика упадет не меньше, чем на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука агентству " Интерфакс-Украина ".

Как отметил Николайчук, при наиболее оптимистичном сценарии НБУ экономика может упасть на треть. "Но могут быть и худшие сценарии", - сказал он.

Комментируя прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которым ВВП Украины после спада на 30% вырастет на 25%, Николайчук согласился, что такой сценарий возможен при условии выполнения ряда предположений.

"Одно из них, конечно, завершение военных действий. Второе - это продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров. При таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться", - отметил заместитель председателя НБУ.

По его словам, в НБУ есть базовый прогноз на этот год, который был опубликован только в сокращенном варианте после апрельского монетарного комитета, а на 2023 год прогноз пока отсутствует.

"У каждой организации свой подход к прогнозированию. Пока мы не видели особого смысла делать среднесрочные прогнозы. Нам нужны макроэкономические прогнозы, прежде всего для принятия решений по монетарной политике. Пока что с учетом уровня неопределенности и нашего текущего инструментария, мы решили, что нам достаточно будет просчитать возможные сценарии для этого года и в дальнейшем корректировать свои действия", - пояснил Николайчук.

Напомним, за прогнозом НБУ реальный ВВП Украины может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.