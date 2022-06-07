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Уряд планує роздати гроші бізнесу: на що підуть бюджетні кошти

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 09:26
Уряд планує роздати гроші бізнесу: на що підуть бюджетні кошти Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Розробка ведеться на доручення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram-каналі.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію", - написав Шмигаль.

За його словами, основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.

"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, за оцінкою НБУ, швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину.

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