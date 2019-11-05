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Уряд планує провести перепис населення України у 2020 році

Новини » Політика     05.11.2019 - 00:03
Уряд планує провести перепис населення України у 2020 році
Ілюстративне фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Для цього, ймовірно, будуть використовувати онлайн-інструменти

В Кабінеті міністрів України розглядають можливість проведеня перепису населення наступного року. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Він також повідомив, що в уряді розглядають можливість проведеня перепису населення за допомогою онлайн-інструментів

"Звичайно, це перепис, але ми подивились на різну практику в світі і зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально за рахунок онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей заповнювати інформацію про себе за допомогою онлайн-інструментів",- заявив Гончарук

За його словами, перепис населення може відбутись наступного року

"Так, зараз ми його плануємо. Так ( в бюджеті закладені на нього кошти, - ред.)", додав він.

Як відомо, перепис населення за 28 років незалежності України проводили лише один раз - у 2001 році.

Раніше повідомлялося, що видатки на проведення запланованого в 2020 році загальнонаціонального перепису населення складуть 3,4 млрд гривень.

РБК-Україна писало, що міністр Кабміну Дмитро Дубілет оцінив перепис населення в наступному році у 5 млрд гривень. Він вважав за доцільне зробити електронний перепис населення і використовувати для цього смартфони.

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