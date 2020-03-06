Правительство планирует неотложные изменения в госбюджет, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует внести неотложные изменения в Государственный бюджет Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, как только правительство "будет готово - вынесет это на рассмотрение".

"Относительно пересмотра бюджета: работаем сегодня, работаем завтра, смотрим на возможности бюджета. Конечно, как только будем готовы - вынесем это на рассмотрение. Будем предлагать изменения в бюджет для того, чтобы выполнить социальные обязательства", - сообщил Шмыгаль

Ранее глава нового Кабмина Денис Шмигаль прокомментировал, есть затраты из государственного бюджета на оккупированные территории. Шмыгаль заверил, что прямых расходов госбюджета на оккупированные территории нет.

Денис Шмыгаль во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части выплаты пенсий.

По его словам, пересмотр бюджета планируется за счет уменьшения зарплат и премий чиновникам.