Правительство отменило разрешения на утепление жилых домов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Разрешается утепление многоквартирного жилья высотой до 100 м

Кабинет министров 18 декабря 2018 года утвердил обновленный Перечень строительных работ, которые не требуют документов на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит приемке в эксплуатацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в пресс-службе, теперь для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердака, технического этажа, цоколя или подвала) не нужно получать разрешительные документы. Это касается индивидуальных жилых домов, которые относятся к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 м - объектов со средними (СС2) последствиями.

По данным министерства, ранее, чтобы провести утепление жилого дома, например, стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение ГАСИ, что занимало несколько месяцев.

В Минрегионе также напомнили. что 1 декабря вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по теплоизоляции фасадов (ГСН.2.6-33:2018 "Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию"), которые, в частности, предусматривают внедрение европейских требований к енергомодернизации фасадов.

Напомним, что согласно с новыми Государственными строительными нормам (ГСН), в Украине запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.

Как сообщало РБК-Украина, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.