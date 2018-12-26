Уряд скасував дозволи на утеплення житлових будинків

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дозволяється утеплення багатоквартирного житла висотою до 100 м

Кабінет міністрів 18 грудня 2018 року затвердив оновлений Перелік будівельних робіт, які не потребують документів на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначили в прес-службі, тепер для проведення будівельних робіт з комплексної теплоізоляції вже введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного поверху, цоколя чи підвалу) не потрібно отримувати такі дозвільні документи. Це стосується індивідуальних житлових будинків, які належать до об’єктів із незначними (СС1) наслідками, та багатоквартирного житла висотою до 100 м - об’єктів із середніми (СС2) наслідками.

За даними міністерства, раніше, щоб провести утеплення житлового будинку, наприклад, стін, даху чи горища, потрібно було отримувати обов’язковий дозвіл ДАБІ, що займало декілька місяців.

У Мінрегіоні також нагадали. що 1 грудня вступили в дію оновлені державні будівельні норми (ДБН) щодо теплоізоляції фасадів (ДБН В.2.6-33:2018 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування"), які, зокрема, передбачають впровадження європейських вимог до енергомодернізації фасадів.

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.