Кабмин отказался от регулирования цен на газ и окончательно отменил ПСО

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - сказал он.

По его словам, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь бут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.