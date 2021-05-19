Уряд відмовився від регулювання цін на газ та остаточно скасував ПСО

Кабінет міністрів не буде продовжувати дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго. Постанова уряду діє тільки до 20 травня 2021 року.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 травня, яке транслювалося на Youtube.
"З завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати газ для них за фіксованою ціною", - сказав він.
За його словами, це надзвичайно важливий крок для створення повноцінного ринку газу.
"Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду", - заявив прем'єр.
Шмигаль зазначив, що підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу. Вони отримають це право навіть у разі заборгованості за газ, додав прем'єр.
Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.