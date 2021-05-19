Уряд відмовився від регулювання цін на газ та остаточно скасував ПСО

"З завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати газ для них за фіксованою ціною", - сказав він.

За його словами, це надзвичайно важливий крок для створення повноцінного ринку газу.

"Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду", - заявив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу. Вони отримають це право навіть у разі заборгованості за газ, додав прем'єр.