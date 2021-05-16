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Правительство не ограничивало цены на премиальное топливо, - Минэкономики

Автор: Артур Родивилов

Постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива. В правительстве отреагировали на приостановку продаж премиум-топлива сетями АЗС.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", - говорится в сообщении.

Ранее несколько сетей АЗС заявили о приостановке продажи премиального дизельного топлива и бензина из-за введения предельного уровня торговой надбавки.

Напомним, Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Решение принято на заседании правительства 14 мая.

Как писало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.

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