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На АЗС прекращают продавать премиальное топливо и снижают цены

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Украина, Воскресенье 16 мая 2021 18:10
На АЗС прекращают продавать премиальное топливо и снижают цены Фото: на АЗС прекращают продавать премиальное топливо (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сети автозаправочных станций ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина. Это связано с введением предельного уровня торговой надбавки к средней цене на топливо.

Об этом сказано в заявлениях компаний.

В ОККО отметили, что с пятницы в связи с введением госрегулирования цен на топливо на АЗК временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети, пояснили в компании.

В компании WOG рассказали, что вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang. Это связано с обнародованием постановления КМУ, которое предусматривает введение временного госрегулирования цен на топливо.

Сеть SOCAR также приостановила реализацию премиального топлива.

"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", - указано в сообщении компании.

При этом сеть АЗК UPG! скорректировала стоимость горючего, но реализацию ни одного из видов не прекращает.

"Нами в срочном порядке была скорректирована стоимость горючего. Хотим подчеркнуть, что мы не останавливаем реализацию ни одного из видов топлива, только снижаем стоимость премиального upg100", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Решение принято на заседании правительства 14 мая.

Как писало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.

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