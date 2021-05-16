Уряд не обмежував ціни на преміальне паливо, - Мінекономіки

Постанова Кабміну про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо не стосується преміального палива. В уряді відреагували на призупинення продажів преміум-палива мережами АЗС.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства.
Зазначається, що дія постанови Кабінету Міністрів від 14 травня поширюється на автомобільні бензини і дизельне паливо, включені до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року, а саме на бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.
"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміум сегменту за ціною вищою, ніж соціально значуще паливо", - йдеться в повідомленні.
Раніше кілька мереж АЗС заявили про припинення продажу преміального дизельного палива і бензину через введення граничного рівня торгової надбавки.
Нагадаємо, Кабмін ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Рішення прийнято на засіданні уряду 14 травня.
Як писало РБК-Україна, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.