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Правительство ограничило торговую наценку на хлеб в Украине

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 30 декабря 2021 г. № 1432.

"Установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки в размере не более 10 процентов от оптово-отпускной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, иных услуг, связанных с реализацией конечному потребителю", - говорится в документе.

Кроме того, перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, постановлением дополнен батоном и подсолнечным маслом.

Напомним, Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, поставляемого производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка до 30 апреля составит 24%.

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Кабинет Министров Украины