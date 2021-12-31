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Уряд обмежив торговельну надбавку на хліб в Україні

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 30 грудня 2021 р. № 1432.

"Установити на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 10 відсотків оптово-відпускної ціни на хліб житньо-пшеничний та батон з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу", - йдеться в документі.

Крім того, перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, постановою доповнений батоном та олією соняшниковою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня становитиме 24%.

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Кабінет Міністрів України