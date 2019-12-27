Правительство одобрило законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта

Новый орган будет формировать тарифы на транспортные услуги
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил Гончарук, который присутствует на закрытом заседании правительства, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.
Согласно проекту закона, который есть в распоряжении РБК-Украина, регулятор создается Кабинетом министров Украины.
Регулятор осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов естественных монополий в сфере транспорта субъектов, осуществляющих деятельность на смежных рынках в сфере транспорта, в частности путем:
Напомним, АО "Укрзализныця" планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.
Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре. В то же время компания не смогла повысить цены на билеты в 2019 году.