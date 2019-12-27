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Уряд схвалив законопроект про Нацкомісію у сфері транспорту

Новини » Економіка     27.12.2019 - 13:31
Уряд схвалив законопроект про Нацкомісію у сфері транспорту
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Новий орган формуватиме тарифи на транспортні послуги

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, який присутній на закритому засіданні уряду, регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов.

Згідно з проектом закону, який є у розпорядженні РБК-Україна, регулятор утворюється Кабінетом міністрів України.

Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб`єктів природніх монополій у сфері транспорту та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері транспорту, зокрема шляхом:

  • 1) формування тарифів (зборів, плати) на послуги, що надаються суб'єктами природних монополій у сфері транспорту та суб`єктами господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері транспорту;
  • 2) видачі ліцензій на право провадження видів діяльності у сфері залізничного транспорту та перевірки виконання ліцензійних умов;
  • 3) інші умови провадження господарської діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення. Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. У той же час компанія не змогла підвищити ціни на квитки у 2019 році.

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