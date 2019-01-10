Правительство одобрило создание природного парка в Херсонской области

Фото: "Каменская сечь" (Wikipedia.org)

"Каменская Сечь" получит статус природного парка

Кабинет министров Украины одобрил создание национального природного парка "Каменская Сечь" в Херсонской области. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Указом президента предлагается создать парк "Каменская Сечь" на территории Бериславского района Херсонской области. Территория парка будет охватывать более 12 тыс. гектар земель государственной собственности. Кабинету министров также поручается в течение полугода утвердить положение о парке; до конца 2021 года решить вопросы предоставления в постоянное пользование "Каменской Сечи" 6 тыс. гектар земли, в том числе с изъятием у землепользователей и разработкой проекта землеустройства.

Предполагается, что создание парка создаст дополнительные рабочие места, а также позволит снизить количество незаконной вырубки, свалок и других нарушений природоохранного законодательства.

Фото: проект указа президента

Напомним, в ноябре 2018 года Почаевскую лавру вернули в состав Кременецко-Почаевского заповедника. В частности, правительство отменило государственную регистрацию прав УПЦ Московского патриархата на сооружения Почаевской лавры.