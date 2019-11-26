В Минздраве прокомментировали увольнение главы Нацслужбы здоровья

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Скалецкая Петренко поблагодарила за работу в НСЗУ

В Министерстве здравоохранения прокомментировали увольнение с должности главы Нацслужби здоровья Олега Петренко. Об этом сообщила глава министерства Зоряна Скалецкая в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"И построение НСЗУ, она была достаточно необходимой на сегодня. В том числе то, что было сделано Олегом Петренко для того, чтобы НСЗУ была создана как новая структура в Украине по контрактуванню заведений. Поэтому я очень благодарна за то, что он сделал", - сообщила Скалецкая

Министр также пояснила, что между Минздраве и НСЗУ сейчас нет разногласий в вопросе проведения медицинской реформы.

"Я убеждена, что 260 человек, которые есть в Нацслужбе здоровья и вся команда, которая займаласьнаписанням документов, которые необходимо принять; расчетами, которые ложатся в основу многих решений, которые нужно принять правительству; Я надеюсь, что та команда которая сегодня остается, будут продолжать. И на этой неделе в правительстве стоит задача утвердить программу медицинских гарантий, что мы и сделаем", - добавила она.

Напомним, глава Национальной службы здоровья України (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении.

РБК-Украина писало, что 28 мая прошлого года Кабмин назначил заместителя генерального директора по вопросам стратегического развития ООО Isida-IVF Олега Петренко председателем Национальной службы здоровья.