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В Минздраве прокомментировали увольнение главы Нацслужбы здоровья

Новости » Общество     26.11.2019 - 01:22
В Минздраве прокомментировали увольнение главы Нацслужбы здоровья
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Скалецкая Петренко поблагодарила за работу в НСЗУ

В Министерстве здравоохранения прокомментировали увольнение с должности главы Нацслужби здоровья Олега Петренко. Об этом сообщила глава министерства Зоряна Скалецкая в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"И построение НСЗУ, она была достаточно необходимой на сегодня. В том числе то, что было сделано Олегом Петренко для того, чтобы НСЗУ была создана как новая структура в Украине по контрактуванню заведений. Поэтому я очень благодарна за то, что он сделал", - сообщила Скалецкая

Министр также пояснила, что между Минздраве и НСЗУ сейчас нет разногласий в вопросе проведения медицинской реформы.

"Я убеждена, что 260 человек, которые есть в Нацслужбе здоровья и вся команда, которая займаласьнаписанням документов, которые необходимо принять; расчетами, которые ложатся в основу многих решений, которые нужно принять правительству; Я надеюсь, что та команда которая сегодня остается, будут продолжать. И на этой неделе в правительстве стоит задача утвердить программу медицинских гарантий, что мы и сделаем", - добавила она.

Напомним, глава Национальной службы здоровья України (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении.

РБК-Украина писало, что 28 мая прошлого года Кабмин назначил заместителя генерального директора по вопросам стратегического развития ООО Isida-IVF Олега Петренко председателем Национальной службы здоровья.

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