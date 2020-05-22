ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд оголосив новий конкурс на посаду керівника НСЗУ

Новини » Політика     22.05.2020 - 18:15
Уряд оголосив новий конкурс на посаду керівника НСЗУ
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Термін подачі документів закінчується 25 травня

Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду керівника Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Оголошення про вакансію було розміщено 22 травня.

Відповідне повідомлення було розміщено на порталі вакансій державної служби.

Згідно з оголошенням, у кандидатів на посаду керівника НСЗУ є всього 3 дні для подачі документів. Термін подачі документів спливає у понеділок, 25 травня.

Серед вимог до кандидатів досвід роботи на посадах державної служби на менше ніж 3 роки з загальним стажем роботи не менше семи років та володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ завершило співбесіди з кандидатами на посаду керівника НСЗУ. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не відомство не змогло обрати переможця конкурсу, тому він проситиме уряд призначити керівника НСЗУ шляхом укладення контракту.

Як писало РБК-Україна, наприкінці листопада 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника НСЗУ після звільнення Олега Петренка. Своє звільнення з посади керівника НСЗУ Петренко пояснював різними фундаментальними цінностями з командою, яка працювала над трансформацією системи охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News - натисніть Підписатися

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я Україниконкурсдолжность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся