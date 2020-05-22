Уряд оголосив новий конкурс на посаду керівника НСЗУ

Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Термін подачі документів закінчується 25 травня

Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду керівника Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Оголошення про вакансію було розміщено 22 травня.

Відповідне повідомлення було розміщено на порталі вакансій державної служби.

Згідно з оголошенням, у кандидатів на посаду керівника НСЗУ є всього 3 дні для подачі документів. Термін подачі документів спливає у понеділок, 25 травня.

Серед вимог до кандидатів досвід роботи на посадах державної служби на менше ніж 3 роки з загальним стажем роботи не менше семи років та володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ завершило співбесіди з кандидатами на посаду керівника НСЗУ. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не відомство не змогло обрати переможця конкурсу, тому він проситиме уряд призначити керівника НСЗУ шляхом укладення контракту.

Як писало РБК-Україна, наприкінці листопада 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника НСЗУ після звільнення Олега Петренка. Своє звільнення з посади керівника НСЗУ Петренко пояснював різними фундаментальними цінностями з командою, яка працювала над трансформацією системи охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News - натисніть Підписатися

Автор: Дмитро Левицький