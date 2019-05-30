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Правительство объявило конкурс в набсовет "Укргидроэнерго"

Новости » Экономика    30.05.2019 - 16:15
Правительство объявило конкурс в набсовет "Укргидроэнерго"
Фото: Укргидроэнерго (delvanteez.com.ua)

Еще одна государственная компания получит независимый наблюдательный совет

Кабинет министров Украины объявил конкурс по отбору членов наблюдательного совета АО "Укргидроэнерго". Об этом сообщается на Правительственном портале.

Согласно сообщению, заявления об участии в отборе принимаются с 30 мая 2019 года до 20 июня 2019 года.

Претендент должен иметь высшее образование (не ниже степени "магистра" или приравненного к нему), в частности (но не ограничиваясь) в следующих отраслях: "гидроэнергетика", "электроэнергетика", "атомная энергетика", "гидротехническое строительство", "электрическая инженерия", "финансы", "экономика", "право".

Кроме того, претендент должен иметь общий стаж работы не менее 10 лет, наличие опыта работы на руководящих должностях (стратегическое или оперативное управление) не менее 7 лет или стаж на руководящих должностях государственной службы не менее 5 лет.

В состав АО  "Укргидроэнерго" входят семь гидроэлектростанций и две гидроаккумулирующие электростанции, которые размещены на реках Днепр и Днестр, а именно - Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Как сообщало РБК-Украина в сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) подписала меморандум с энергетической компанией "Укрэнерго" и АО "Укргидроэнерго" для противодействия киберугрозам.

Напомним, в апреле 2019 года Кабмин установил базовый норматив отчислений от чистой прибыли для госпредприятий и компаний с государственной долей на уровне 50%. В то же время норма в размере 30% отчислений остается в Ощадбанке, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныце".

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