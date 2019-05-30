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Уряд оголосив конкурс до наглядової ради "Укргідроенерго"

Новини » Економіка    30.05.2019 - 16:15
Уряд оголосив конкурс до наглядової ради "Укргідроенерго"
Фото: Укргідроенерго (delvanteez.com.ua)

Ще одна державна компанія отримає незалежну наглядову раду

Кабінет міністрів України оголосив конкурс з відбору членів наглядової ради АТ "Укргідроенерго". Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, заяви щодо участі у відборі приймаються з  30 травня 2019 року до 20 червня 2019 року.

Претендент повинен мати вищу освіту (не нижче ступеня "магістра" або прирівняного до нього), зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: "гідроенергетика", "електроенергетика", "атомна енергетика", "гідротехнічне будівництво", "електрична інженерія", "фінанси", "економіка", "право".

Крім того, претендент повинен мати загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менш як 7 років або стаж на керівних посадах державної служби не менш як 5 років.

До складу ПрАТ "Укргідроенерго" входять сім гідроелектростанцій та дві гідроакумулюючі електростанції, які розміщені на річках Дніпро та Дністер, а саме - Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Як повідомляло РБК-Україна у вересні Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з енергетичною компанією "Укренерго" та АТ "Укргідроенерго" для протидії кіберзагрозам.

Нагадаємо, у квітні 2019 року Кабмін встановив базовий норматив відрахувань від чистого прибутку для держпідприємств і компаній з державною часткою на рівні 50%. У той же час норма в розмірі 30% відрахувань залишається в Ощадбанку, "Укргідроенерго" та "Укрзалізниці".

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Новини України УкргидроэнергонабсоветКабінет Міністрів України
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