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Компании с госдолей обязали направить 50% прибыли на дивиденды

Новости » Экономика    24.04.2019 - 13:05
Компании с госдолей обязали направить 50% прибыли на дивиденды
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Для Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци" льготы остаются в силе

Кабинет министров Украины обязал компании с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за минувший год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним постановлением Кабмин установил базовый норматив отчислений чистой прибыли для госпредприятий и компаний с государственной долей на уровне 50%. В то же время норма в размере 30% отчислений остается у Ощадбанка, "Укргидроэнерго" и "Укрзализныци".

Отметим, льготы для "Укргидроэнерго" сохраняются, чтобы избежать значительного роста тарифов на электрическую энергию и соответствующего роста тарифов для конечного потребителя. В отношении Ощадбанка 30% являются максимальным уровнем ставки выплаты дивидендов, предусмотренный договорами о привлечении средств на внешних рынках капитала на сумму 1,5 млрд долларов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины на 2019 год поднял с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения. Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.

 

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