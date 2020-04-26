Правительство объявило конкурс на должность нового главы Налоговой службы

Кабмин объявил конкурс на должность нового главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Портал вакансий.

Как сообщается, согласно распоряжениям Кабмина №455 и 458 с 24 апреля назначения главы и заместителя главы Государственной налоговой службы будут происходить путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Собеседования будет проводить первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Кроме того, конкурсный отбор на данную вакансию должен состояться 28 апреля, поэтому документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно.

Напомним, 24 апреля правительство уволило руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона "О государственной службе".

В связи с этим, экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти.

Вместе с тем, ранее Сергей Верланов подчеркнул, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние два месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.