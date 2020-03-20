Правительство обсуждает введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах

Правительство собралось на техническое внеочередное заседание для обсуждения важных решений по протидействию коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Сообщается, что на повестке дня вопрос, связанный с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

В частности, это введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская обл.) и упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств.

Напомним, Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Шмыгаль отметил, что в дальнейшем правительство готово к внедрению ЧП.

Источник РБК-Украина в Офисе президента сообщал, что ОП с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.