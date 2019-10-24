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Правительство Норвегии выделит Украине 4 млн долларов

Новости » Политика    24.10.2019 - 16:21
Правительство Норвегии выделит Украине 4 млн долларов
Фото: правительство Норвегии (discoveric ru)

Средства будут выделены в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения

Правительство Норвегии приняло решение выделить на финансирование проекта сотрудничества между Украиной и Норвегией в сфере охраны здоровьяоколо 4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Королевстве Норвегия.

Как отметил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, такое решение открывает путь к созданию нового направления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

"Правительство Украины приветствует решение Правительства Норвегии о реализации трехлетнего проекта сотрудничества между Украиной и Норвегией в сфере охраны здоровья. Это решение открывает путь к созданию нового важного направления содержательного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя государствами", - заявил он.

Отмечается, что ключевое внимание в рамках проекта будет сосредоточена на поддержке реформирования системы охраны здоровья в Украине.

"Особенно важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена на улучшение услуг украинской медицины в области физической и психологической реабилитации, предоставляемых раненым украинским военнослужащим и другим пострадавшим гражданам", - отметил посол.

Проект также предусматривает сотрудничество в защите от инфекционных заболеваний и профилактике и лечении некоторых видов болезней. Для воплощения проекта, которое начнется в этом году, будут привлечены ряд лечебных и научно-исследовательских учреждений Украины и Норвегии.

Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между Украиной и Норвегией.

"Правительство Украины высоко ценит решение правительства Норвегии выделить на цели финансирования проекта 37 миллионов норвежских крон (около 4 миллионов долларов США)", - подчеркнул Яцюк.

Напомним, Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

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