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Правительство назначило временного главу НСЗУ на время проведения повторного конкурса

Автор: РБК-Украина

Правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Им стал Дмитрий Самофалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко Facebook.

Самофалов будет в должности до завершения конкурса на председателя и заместителей НСЗУ.

"Правительство возложило временное исполнение обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины на Дмитрия Самофалова. Ранее он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ", - сообщил Ляшко.

Как известно, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнения Олега Петренко.

В мае прошлого года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.

В августе 2020 года Кабмин назначил временным исполнителем обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского.

В мае этого года Виктор Ляшко вновь объявил конкурс на главу НСЗУ. Однако уже в начале июля обратился в Кабинет министров с просьбой объявить повторный конкурс, так как не смог определиться с победителем первого конкурса.

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НСЗУ