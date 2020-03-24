Правительство назначило Ярему первым замгоссекретаря Кабмина

Правительство своим решением назначило первым заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины Александра Ярему. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующее распоряжение Кабмина.

При этом распоряжением №334 от 23 марта его уволили с должности главы Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Украины, на которую он был назначен 5 февраля текущего года.

"Назначить Ярему Александра Иосифовича первым заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению КМУ от 5 февраля 2020 г. №102 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - гласит распоряжение Кабмина №335 от 23 марта.

Стоит отметить, Ярема ранее был заместителем министра молодежи и спорта в правительстве Владимира Гройсмана.

Напомним, ранее КМУ назначил Людмилу Рабчинскую заместителем министра цифровой трансформации Украины. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 18 марта 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин на заседании принял решение, которым назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения.