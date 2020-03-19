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Кабмин назначил заместителя главы Минцифры

Новости » Политика     19.03.2020 - 19:59
Кабмин назначил заместителя главы Минцифры
Фото: Людмила Рабчинська (УНИАН)

Людмила Рабчинская стала заместителем министра цифровой трансформации Украины

Кабинет министров Украины назначил Людмилу Рабчинскую заместителем министра цифровой трансформации Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады.

Соответствующее постановление правительства было опубликовано 18 марта 2020 г.

"Назначить Рабчинську Людмилу Сергеевну заместителем министра цифровой трансформации Украины", - говорится в тексте постановления.

Напомним, ранее правительство назначил первым заместителем министра охраны здоровья Иринц Микичак, заместителем министра Кабмина - Геннадия Заболотного и государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины Алексея Перевезенцева.

Кроме того, 4 марта Верховная рада назначила новый состав правительства. Таким образом, Михаил Федоров возглавил Министерство цифровой трансформации.

Добавим, что 16 марта Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей Совета является мониторинг ситуации и выработки предложений относительно эффективных мер против распространения коронавируса.

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