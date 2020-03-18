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Назначен первый заместитель главы Минздрава

Новости » Политика     18.03.2020 - 14:58
Назначен первый заместитель главы Минздрава
Фото: Ирина Микичак (portal.lviv.ua)

Первым заместителем стала Ирина Микичак

Кабинет министров Украины на заседании принял решение, которым назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабмина Олега Немчінова в Facebook.

По его словам, кроме того, заместителем министра Кабинета министров Украины назначен Геннадия Заболотного.

Правительство также назначил государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины Алексея Перевезенцева.

Отметим, до назначения Ирина Микичак была главой департамента охраны здоровья'я Львовской областной государственной администрации.

Напомним, 4 марта Верховная рада назначила новый состав правительства. Таким образом, Илья Емец стал новым министром здравоохранения.

Добавим, что 16 марта Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирус. Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей Совета является мониторинг ситуации и выработки предложений относительно эффективных мер против распространения коронавируса.

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