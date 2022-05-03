Правительство направило дополнительные 500 миллионов грн для жителей прифронтовых городов

Кабинет Министров Украины выделил еще 500 миллионов грн на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поддержка наших граждан остается приоритетной задачей. С первых недель войны мы запустили и активно внедряем программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. Уже раздали сотни тысяч таких наборов", - отметил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров Украины также принял решение, которое позволит и в дальнейшем финансировать эти программы. В целом местным бюджетам правительство перечислит 7,5 млрд. грн.

"Эти программы обеспечат миллионы наших граждан необходимыми продуктами, лекарствами, гигиеническими средствами. Это важные вещи, которые мы реализовываем и будем продолжать реализовывать", - подчеркнул премьер-министр.