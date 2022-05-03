Уряд спрямував додаткові 500 мільйонів грн для жителів прифронтових міст

Кабінет Міністрів України виділив ще 500 мільйонів грн на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтримка наших громадян залишається пріоритетним завданням. З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів", - зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів України також ухвалив рішення, яке дозволить і надалі фінансувати ці програми. Загалом місцевим бюджетам Уряд перерахує 7,5 мльярдів грн.

"Ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати", - наголосив Прем’єр-міністр.