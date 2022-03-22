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Правительство максимально упростило прохождение гуманитарной помощи из-за границы

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 21:26
Правительство максимально упростило прохождение гуманитарной помощи из-за границы Гуманитарная помощь (t. me. UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине приняли постановление, согласно которому для завоза гуманитарной помощи нужен только один документ. В частности, нужно будет лишь заполнить декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, в декларации должна содержаться информация об отправителе, получателе, фактическом месте разгрузки и виде помощи.

"Если это гуманитарная помощь государству Украина, то направить ее можно на ВГА или профильное министерство. Если конкретной общине - указывайте ее получателем и везите тому, кому эта помощь предназначена", - сообщил Шмыгаль.

Также отныне отменяется перечень товаров, которые признавались гуманитарной помощью. Это означает, что можно везти все легальные товары, которые вы заявляете, как гуманитарную помощь. То есть любые справки от ВГА или других органов власти не обязательны.

Кроме того, по международной линии Украина имеет договоренности с 14 европейскими странами о самовольном проезде для перевозчиков гуманитарных грузов:

  • Польша,
  • Словакия,
  • Австрия,
  • Венгрия,
  • Румыния,
  • Германия,
  • Италия,
  • Литва,
  • Латвия,
  • Эстония,
  • Словения,
  • Молдавия,
  • Чехия,
  • Турция.

Отмечается, что украинских перевозчиков освобождают от любых дополнительных условий, в частности необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны.

Ранее мы сообщали, что Правительство создаст фонды для восстановления Украины.

Также мы писали, что Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу.

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