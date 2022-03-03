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Правительство создаст фонды для восстановления Украины, - Шмигаль

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 20:30
Правительство создаст фонды для восстановления Украины, - Шмигаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно поручению президента Владимира Зеленского, в Украине правительство создаст 4 фонда. Все их средства пойдут на восстановление страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все средства фондов пойдут на восстановление Украины, в частности речь идет о:

  • фонде восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры;
  • фонде восстановления и трансформации экономики. Страна попросит партнеров принять для нее "украинский План Маршалла";
  • фонде обслуживания и погашения долга.
  • фонде поддержки пострадавшего бизнеса. Украина поможет бизнесу вернуться к работе и нормальной жизни.

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