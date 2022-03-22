Уряд максимально спростив проходження гуманітарної допомоги з-за кордону

В Україні прийняли постанову, згідно з якою для завезення гуманітарної допомоги потрібен лише один документ. Зокрема, потрібно буде лише заповнити декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, у декларації повинна міститися інформація про відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження та вид допомоги.

"Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство. Якщо конкретній громаді - вказуйте її отримувачем і везіть тому, кому ця допомога призначена", - повідомив Шмигаль.

Також відтепер скасовується перелік товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Тобто будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади не обов'язкові.

Окрім того, по міжнародній лінії Україна має домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів:

Польща,

Словаччина,

Австрія,

Угорщина,

Румунія,

Німеччина,

Італія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Словенія,

Молдова,

Чехія,

Туреччина.

Зазначається, що українських перевізників звільняють від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни.