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Белый дом прокомментировал публикацию Bloomberg о звонке Трампа Хафтару

Новости » Политика    25.04.2019 - 05:30
Белый дом прокомментировал публикацию Bloomberg о звонке Трампа Хафтару
Фото: Белый дом (Pixabay.com)

Администрация Трампа заявляет, что смысл телефонного разговора был истолкован неверно

В Белом доме ответили на публикацию агентства Bloomberg о содержании телефонного разговора президента США Дональда Трампа с командиром Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Агентство Bloomberg сообщало, что на прошлом доме из Белого дома было два звонка - от Трмпа и его советника по безопасности Джона Болтона. Оба, по данным журналистов, выразили поддержку Хафтару и одобрили его наступление на Триполи.

Однако, как отмечает начальник пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, разговор сторон был трактован СМИ неверно.

"Трактовки разговоров между Белым домом и фельдмаршалом Хафтаром неверны. Мы призвали Bloomberg не выпускать публикацию с неверной информацией", - написал Марки на своей странице в Twitter.

Напомним, представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил 23 апреля 2019, что в ближайшие дни в Триполи будут переброшены дополнительные силы и артиллерия.

Ранее в агентстве здравоохранения ООН сообщил, что в результате возобновления боевых действий в Ливии с 5 апреля, когда Ливийская национальная армия начала наступление на столицу Триполи, в результате боевых действий погибло 220 человек.

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