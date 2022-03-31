UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Литвы внесло РФ и Беларусь в список враждебных стран

Фото: в Литве утвердили список враждебных стран (BNS)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Литвы утвердило подготовленный министерством экономики и инноваций список враждебных государств, в который вошли Россия и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу литовского министерства.

На основании такого перечня литовская сторона сможет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.

Так, 17 марта литовский Сейм в экстренном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.

"До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок", - объяснил министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Утвержденный литовским правительством список враждебных государств и территорий включает:

  • Россию,
  • Беларусь,
  • оккупированный РФ украинский Крым,
  • неподконтрольную молдавскому правительству территорию Приднестровья,
  • неподконтрольную правительству Грузии территорию Абхазии и Южной Осетии.

Такой перечень будет действовать до сохранения в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством Литвы.

Ранее сообщалось, что Литва после российской агрессии в Украине выслала российских дипломатов и сотрудников посольств. Аналогичные действия были и в Латвии и Эстонии.

Напомним, ранее Литва предложила поручить ООН обеспечивать безопасность гумкоридоров в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьЛитваСанкции против России