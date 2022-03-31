RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Литви вніс РФ і Білорусь до списку ворожих країн

Фото: у Литві затвердили список ворожих країн (BNS)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Литви затвердив підготовлений міністерством економіки та інновацій список ворожих держав, до якого увійшли Росія та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу литовського міністерства.

На підставі такого переліку литовська сторона зможе виключати компанії, що відносяться до цих держав, з тендерів по держзакупівлях або розривати вже укладені з ними договори.

Так, 17 березня литовський Сейм в екстреному порядку ухвалив поправки до законів про закупівлі, що встановлюють обмеження, а уряду було доручено скласти список ворожих держав.

"Досі у замовників не було підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель", - пояснив міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

До затвердженого литовським урядом списку ворожих держав і територій входять:

  • Росія,
  • Білорусь,
  • окупований РФ український Крим,
  • непідконтрольну молдавському уряду територію Придністров'я,
  • непідконтрольну уряду Грузії територію Абхазії і Південної Осетії.

Такий перелік діятиме до збереження в країні надзвичайного стану, а також в інших подібних випадках, встановлених урядом Литви.

Раніше повідомлялося, що Литва після російської агресії в Україні вислала російських дипломатів і співробітників посольств. Аналогічні дії були й у Латвії та Естонії.

Нагадаємо, раніше Литва запропонувала доручити ООН забезпечувати безпеку гумкоридорів в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьЛитваСанкції проти Росії