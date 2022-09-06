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Правительство в Латвии вернуло обязательную военную службу

Новина українською →
Латвия, Вторник 06 сентября 2022 21:48
Правительство в Латвии вернуло обязательную военную службу Фото: правительство в Латвии вернуло обязательную военную службу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Латвии одобрил введение обязательной военной службы для мужчин и добровольной для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в 2023 году состоятся две волны призыва. На службу планируют призвать 1000 латвийцев в возрасте от 18 до 27 лет.

"Первый призыв, в январе, будет происходить еще на добровольной основе, тогда как июльский станет обязательным", - заявил министр.

Теперь планируется разработать необходимые законопроекты для закрепления обязательной военной службы. Срок службы составит 11 месяцев включительно с месяцем отпуска, на выходные призывники смогут ехать домой.

Можно будет выбрать четыре варианта службы: общая военная служба, служба в национальной гвардии 20 дней в год в течение пяти лет, курс командира подразделения в университете, альтернативная военная служба.

Напомним, что Латвия вводит дополнительные проверки на границе для русских и белорусов.

Также президент Латвии призвал изолировать от общества нелояльных русскоязычных.

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