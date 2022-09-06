Уряд в Латвії повернув обов’язкову військову службу
Кабінет міністрів Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків та добровільної для жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що 2023 році відбудуться дві хвилі призову. На службу планують призвати 1000 латвійців віком від 18 до 27 років.
"Перший призов, у січні, відбуватиметься ще на добровільній основі, тоді як липневий стане обов’язковим", - заявив міністр.
Тепер планується розробити необхідні законопроєкти для закріплення обов’язкової військової служби. Строк служби становитиме 11 місяців включно з місяцем відпустки, на вихідні призовники зможуть їхати додому.
Можна буде обрати чотири варіанти служби: загальна військова служба, служба в національній гвардії 20 днів на рік протягом п’яти років, курс командира підрозділу в університеті, альтернативна військова служба.
Нагадаємо, що Латвія вводить додаткові перевірки на кордоні для росіян і білорусів.
Також президент Латвії закликав ізолювати від суспільства нелояльних російськомовних.
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