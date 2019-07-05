Правительство Косово опровергло запрет на въезд сербским чиновникам

Правительство Косово опровергло информацию о запрете въезда на свою территорию для государственных чиновников Сербии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFE / RL.

По словам пресс-секретаря правительства Доньета Гаши, правительство не принимало никаких решений, которые бы запрещали сербским чиновникам въезжать в Косово.

Отметим, в

Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех сербских чиновников. Спикер главы МИД Косово Этлир Зуберай заявил, что данное решение было принято из-за "угрозы для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны”. По его словам, сербское население Косово вынуждено закрыть свои предприятия именно из-за политических целей Белграда.

Ранее президент Сербии Александр Вучич признал потерю контроля над Косово. По его словам, на сегодня есть два пути решения косовской проблемы: сохранение "замороженного конфликта" и нормализация отношений между Белградом и Приштиной. При этом он отметил, что выступает за второй вариант.