Уряд Косова спростував заборону на в'їзд сербським чиновникам

Уряд Косова спростував інформацію про заборону в'їзду на свою територію для державних чиновників Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFE / RL.

За словами прес-секретаря уряду Доньета Гаши, уряд не приймав жодних рішень, які б забороняли сербським чиновникам в'їжджати в Косово.

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Косово прийняли рішення закрити в'їзд на свою територію для всіх сербських чиновників. Спікер глави МЗС Косово Этлир Зуберай заявив, що дане рішення було прийнято через "загрози для Косово з боку Сербії, постійної пропаганди і фейкових новин, а так само спроб спровокувати гуманітарну кризу на півночі країни". За його словами, сербське населення Косово змушене закрити свої підприємства саме з-за політичних цілей Белграда.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич визнав втрату контролю над Косово. За його словами, на сьогодні є два шляхи вирішення косовської проблеми: збереження "замороженого конфлікту" і нормалізація відносин між Белградом і Пріштіною. При цьому він зазначив, що виступає за другий варіант.