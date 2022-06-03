Правительство Канады выплатит украинцам по 2,4 тысячи долларов. Кому эта сумма полагается

Правительство окажет материальную помощь всем украинским переселенцам, прибывшим в Канаду после вторжения России в Украину. Взрослые украинцы получат разовую выплату в 3 тысяч канадских долларов (2,4 тысячи долларов США), дети до 17 лет могут рассчитывать на 1,5 тысячи канадских долларов (1,2 тысячи долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

На финансовую помощь могут рассчитывать граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебу, временным видом на жительство, а также те, кто участвует в программе экстренной иммиграции (CUAET). Заявку на получение выплаты можно подать онлайн на сайте правительства. Для получения помощи необходимо открыть счет в канадском банке, деньги поступят на него в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что правительство Канады вводит "национальный запрет" на владение, а также покупку и продажу огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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