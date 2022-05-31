Канада введет "национальный запрет" на владение оружием, - Трюдо

Правительство Канады вводит "национальный запрет" на владение, а также покупку и продажу огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Помимо спортивной стрельбы и охоты, нет никаких причин, по которым кому-либо в Канаде нужно оружие в повседневной жизни", — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что Канада отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним, а также бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. По информации канадского правительства, это вооружение уже передано украинской армии.

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