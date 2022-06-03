RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Канади виплатить українцям по 2,4 тисяч доларів. Кому ця сума належить

Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до Канади після вторгнення Росії до України. Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів (2,4 тисячі доларів США), діти до 17 років можуть розраховувати на 1,5 тисячі канадських доларів (1,2 тисячі доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

На фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозвілом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET). Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на веб-сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади вводить "національну заборону" на володіння, а також купівлю та продаж вогнепальної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаБіженціВторгнення Росії до України